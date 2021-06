Pibrac Pibrac Haute-Garonne, Pibrac Stage de théâtre pour enfants et ados – Du 7 au 13 juillet Pibrac Pibrac Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Stage animé par Cathy Marchal et Christophe Blanchet **3 formules possibles !** – 3 jours les 7,8 et 9 ou – 2 jours les 12 et 13 ou – 5 jours du 7 au 13 De 10h à 17h (accueil à partir de 9h30) Pique nique sur place Tarif 50€/jour + 3€ d’adhésion Contact : Association Scaramouche – Cathy Marchal

Pour imaginer, créer, rire ! Vivre le bonheur du jeu et de la scène !

2021-07-07T09:30:00 2021-07-07T17:00:00;2021-07-08T09:30:00 2021-07-08T17:00:00;2021-07-09T09:30:00 2021-07-09T17:00:00;2021-07-10T09:30:00 2021-07-10T17:00:00;2021-07-11T09:30:00 2021-07-11T17:00:00;2021-07-12T09:30:00 2021-07-12T17:00:00;2021-07-13T09:30:00 2021-07-13T17:00:00

