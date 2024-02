Stage de théâtre pour adultes Bressuire, samedi 13 avril 2024.

Stage adulte de théâtre sur le thème du burlesque organisé par Scènes Amateurs 79 et le Théâtre du Bocage au Théâtre de Bressuire et à la Maison des Arts. Atelier encadré par Bruno Auger. Informations et inscriptions infos@theatre-du-bocage.com ou 06 27 07 69 33. 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:00:00

fin : 2024-04-14 13:00:00

Théâtre et Maison des Arts

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine infos@theatre-du-bocage.com

