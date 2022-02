Stage de théâtre pour adolescents Bergerac, 25 avril 2022, Bergerac.

Stage de théâtre pour adolescents Rue Charles Gonthier Espace Lagabrielle Bergerac

2022-04-25 – 2022-04-25 Rue Charles Gonthier Espace Lagabrielle

Bergerac Dordogne

Stage adolescents, à partir de 14 ans, animé par Maud Bouchat.

Comment créer du jeu à partir d’une contrainte (une phrase, un lieu imposé, un objet…) ? Comment dévoiler un peu de ce que l’on est, de ce qui nous anime ? Comment laisser la place à la joie de jouer ? Éveiller nos imaginaires ? Inventer des mondes ?

Nous vivrons cette semaine de stage autour de jeux et d’exercices engageant le corps et la parole, autour d’improvisations et de scènes issues de pièces de théâtre que j’apporterai. En fin de semaine, nous verrons ensemble ce que nous aurons envie de partager pour éprouver la rencontre directe avec le public.

+33 6 62 56 86 17

©compagnie roi de coeur

Rue Charles Gonthier Espace Lagabrielle Bergerac

dernière mise à jour : 2022-01-21 par