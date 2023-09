Stage de théâtre – Octobre 2023 Salles Saint-Roch Paris, 28 octobre 2023, Paris.

Du samedi 28 octobre 2023 au dimanche 29 octobre 2023 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 18h00

.Tout public. payant

Pour la totalité du week-end de stage, soit 12 heures sur 2 jours : 144€.

Éclats Rémanence organise un stage de théâtre en octobre 2023 !

Ce stage aura lieu sur un week-end : le samedi 28 et le dimanche 29 octobre 2023, chaque jour de 11h à 13h puis de 14h à 18h.

Il sera mené par Jean-Noël Dahan, dans une agréable salle de répétition parisienne.

Il accueillera 10 participants maximum.

« Le principe est toujours le même : inventer, trouver des dispositifs dans lesquels chacun est à l’endroit de sa création.

Quel que soit son parcours (au-delà des divisions apparentes : professionnel, amateur, expérimenté, débutant, jeune, vieux, femme, homme, humain, animal…), l’important est de consentir à son désir de théâtre.

Les portes d’entrée sont multiples : vous avez peut-être envie de certains textes, d’improvisation, d’objets, de mouvements, d’être dirigé afin de jouer, vous êtes peut-être dans une situation de travail (un projet à préciser, un texte à écrire, un concours à préparer, une intuition à nourrir…), j’ai pour ma part mes obsessions du moment (des auteurs, des thèmes, des dispositifs de jeu…).

Reste le chemin parcouru ensemble, incompréhensible et évident, heureux et douloureux, tragique et super drôle. » (Jean-Noël Dahan)

Salles Saint-Roch 35 rue Saint-Roch 75001 Paris

Contact : https://www.eclatsremanence.fr/stages-de-théâtre +33677118002 eclatsremanence@gmail.com https://www.facebook.com/eclats.remanence https://www.facebook.com/eclats.remanence https://www.eclatsremanence.fr/service-page/stage-d-automne-2023

