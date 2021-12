Stage de théâtre : « Musique & Musicalité pour un spectacle plus vivant. » L’Oscillo-théâtroscope, 20 mars 2022, Cenon.

L’Oscillo-théâtroscope, le dimanche 20 mars 2022 à 10:00

Directeur artistique et metteur en scène pour La Cie Les porteurs d’histoires Guillaume Malagnoux (Floirac) et la Cie La Sauce Théâtre (Mérignac), Guillaume est tombé dans la marmite il y a plus de 20 ans. Également acteur, auteur et régisseur, il connaît les différentes facettes du Théâtre. Avec plus de 20 spectacles à son actif avec ses troupes, il a également travaillé avec plusieurs autres compagnies et associations culturelles (théâtre, danse, chorale, escrime artistique…). Écouter, entendre et ressentir, la musique est un essentiel de l’art et de la culture, elle exacerbe les émotions, porte un message, sublime un spectacle… si elle est utilisée à bon escient. Écouter, entendre, comprendre la construction d’un morceau (sonorité, rythmique…). Se servir d’une musique pour appuyer son message? Au cours de cette journée, nous aborderons de manière ludique quelques bases de musique et de solfège, vous écouterez pour vibrer, bouger, danser et lâcher-prise, et profiterez d’une initiation à la rythmique et aux percussions… Ensemble, nous interrogerons le corps, l’écoute, l’émotion, le mouvement. Ensemble, nous chercherons la musique du mot, de la phrase, du texte, du message. Ensemble, nous n’intellectualiserons pas la musique, nous la ressentirons, parce que la musique… ça se vit. **Stage d’une journée, accessible à tous, aucun niveau prérequis. Prévoir tenue neutre et souple. Prévoir le pique-nique du midi.**

40€ sur inscription / tout niveau

L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon Gironde



