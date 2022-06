STAGE DE THÉÂTRE • MJC Montbard Montbard Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Côte-d’Or Montbard EUR 0 0 STAGE de Théâtre pour les 6-12 ans, du 18 au 22 juillet : 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Rencontre et présentation (+ inscriptions) avec les deux comédiennes, Maïa et Isis, le vendredi 8 juillet à 18h30 à la MJC. « ROIS ET REINES »

À l’aide d’exercices ludiques, les enfants seront amenés à questionner l’imaginaire qu’ils ont des archétypes de pouvoir présents dans les contes, les récits, les fables…

Est-ce que les “chefs/cheffes” peuvent faire rire?

