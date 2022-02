Stage de théâtre | La pédagogie du Masque Peumerit-Quintin, 5 mars 2022, Peumerit-Quintin.

Stage de théâtre sur deux jours, encadré par Étienne Sibéril, diplômé de l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq :

Le masque neutre est un outil pédagogique qui permet de travailler son rapport au corps et à l’espace. En commençant par des exercices d’échauffement corporel et d’appréhension de l’espace, en abordant le mime, les stagiaires bénéficieront d’appuis techniques pour improviser dans un second temps avec le masque.

Tous niveaux, même n’ayant jamais pratiqué le Théâtre, à partir de 15 ans.

Samedi 5 et dimanche 6 mars. 10h-13h / 14h-17h.

Salle de Danse Espace Associatif – Impasse du Colombier – Rostrenen

Tarifs : Adhérents EMDTKB 25€ / Extérieurs 40€

Org. EMDTKB

