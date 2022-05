Stage de théâtre – La fée sans ailes et les korrigans

Stage de théâtre – La fée sans ailes et les korrigans, 17 août 2022, . Stage de théâtre – La fée sans ailes et les korrigans

2022-08-17 – 2022-08-17 Pour devenir un korrigan, nous vous proposons un stage la veille du spectacle « La fée sans ailes et les korrigans » pour être prêt à monter sur scène le lendemain. Vous retrouverez les livres qui ont inspiré ce spectacle et beaucoup d’autres histoires à la médiathèque ! Gratuit, à partir de 6 ans. Information et inscription en mairie. Mercredi 17 août 2022 – 11h – Jardin du Presbytère Pour devenir un korrigan, nous vous proposons un stage la veille du spectacle « La fée sans ailes et les korrigans » pour être prêt à monter sur scène le lendemain. Vous retrouverez les livres qui ont inspiré ce spectacle et beaucoup d’autres histoires à la médiathèque ! Gratuit, à partir de 6 ans. Information et inscription en mairie. Mercredi 17 août 2022 – 11h – Jardin du Presbytère dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville