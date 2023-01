STAGE DE THÉÂTRE » LA CONSTRUCTION DU PERSONNAGE » Viols-en-Laval Viols-en-Laval Viols-en-Laval Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Viols-en-Laval EUR 70 Le personnage cet autre qui se construit sur scène.

Venez découvrir comment le comédien s’élève au niveau de son personnage.

Comment le construire?

Une posture, Une intention, Un accessoire….

+33 6 63 40 84 92

