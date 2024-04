Stage de théâtre La Bernerie-en-Retz, mardi 23 juillet 2024.

Nomade théâtre populaire vous propose un stage de théâtre pour débutants ou initiés à La Bernerie-en-Retz

Le but de ce stage est de permettre à chacun de trouver ce contact avec nous-même qui nous relie aux autres.

Pour cela nous travaillons d’abord la conscience du corps par des exercices simples, inspirés de la danse et du yoga. Ces exercices mènent ensuite à l’expression des sentiments et des émotions par le biais de l’improvisation ou de textes.

Déroulement :

L’Echauffement : étirements, exercices d’assouplissement et travail de la respiration, afin de mettre le corps et l’esprit dans un état de relâchement et de disponibilité.

Travail du corps et de la voix dans l’espace, afin de comprendre la notion de présence. Dans cette partie du travail la musique vient en soutien, elle est une aide pour l’imaginaire et l’émotion. Il s’agit également de permettre à chacun de comprendre comment utiliser la respiration, le regard, les attitudes et les mouvements du corps pour modifier et communiquer ses sentiments.

Approche de l’improvisation verbale et non verbale, travail collectif et individuel.

Le texte :

Chacun pouvant apporter un texte de son choix, nous travaillons des textes divers, appris ou en lecture.

Le déroulement d’un stage n’est bien évidemment pas figé, nous nous adaptons aux besoins de chacun et du groupe, il s’agit de faire du ce moment, un moment privilégié, riche et intense, ou chacun trouve des clefs pour lui-même. Enfin, nous souhaitons faire de chaque stage un espace de joie, de jeu et de liberté, de simplicité et de profondeur à la fois.

Retrouver la spontanéité, la joie et liberté de notre enfant intérieur est notre but pour devenir un adulte accompli. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-23 10:00:00

fin : 2024-07-23 13:00:00

Salle Bellevue

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire theatre.populaire@orange.fr

