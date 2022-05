Stage de théâtre / Juillet 2022 / Paris, 4 juillet 2022, .

Du lundi 04 juillet 2022 au vendredi 08 juillet 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 18h00

. payant Pour la totalité du stage, soit 20 heures sur 5 jours : 200€.

Éclats Rémanence organise un stage de théâtre à Paris durant le mois de juillet 2022 !

Le stage a lieu sur 5 jours : du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet 2022, de 14h à 18h.

Ils seront mené par Jean-Noël Dahan, dans une agréable salle de répétition parisienne.

“Le principe est toujours le même : inventer, trouver des dispositifs dans lesquels chacun est à l’endroit de sa création.

Quel que soit son parcours (au-delà des divisions apparentes : professionnel, amateur, expérimenté, débutant, jeune, vieux, femme, homme, humain, animal…), l’important est de consentir à son désir de théâtre.

Les portes d’entrée sont multiples : vous avez peut-être envie de certains textes, d’improvisation, d’objets, de mouvements, d’être dirigé afin de jouer, vous êtes peut-être dans une situation de travail (un projet à préciser, un texte à écrire, un concours à préparer, une intuition à nourrir…), j’ai pour ma part mes obsessions du moment (des auteurs, des thèmes, des dispositifs de jeu…).

Reste le chemin parcouru ensemble, incompréhensible et évident, heureux et douloureux, tragique et super drôle.” (Jean-Noël Dahan)

UN AUTRE STAGE SERA ORGANISÉ EN AOÛT 2022 : https://www.eclatsremanence.fr/event…/stage-dete-aout-2022

QUELQUES RETOURS DE STAGIAIRES…

Annick C. Un intervenant avec une grande connaissance de l’humain et du théâtre. Un voyage à l’intérieur de soi amené subtilement par des exercices et des textes.

Déborah A. Super stage dans lequel vous pouvez laissez libre court à votre créativité tout en étant guidée avec bienveillance. Je recommande à 100% !!

Sonia A. Je conseille ce stage à toute personne intéressée par le théâtre, par le jeu, par l’interaction entre voix et corps. Jean-Noël Dahan est un metteur en scène très à l’écoute des participants, attentif au jeu de chacun, ayant une analyse du jeu très fine avec des conseils subtiles et avisés… Tout ça dans la bonne humeur, avec humour et bienveillance.

Lucie F. Le stage est un bon moyen de découvrir le théâtre ou de s’y plonger intensément pendant plusieurs jours. La pédagogie déployée permet de comprendre ou de revenir aux fondamentaux de l’acteur. Très utile pour débutants ou confirmés. L’ambiance crée par le professeur est sympa. Il sait mettre en confiance.

Sarah A. Ce stage est une bouffée d’air frais. Il est très enrichissant et pour tous les niveaux. Intensif, bonnes rencontres, professeur expérimenté qui donne de très bonnes pistes et de très bon conseils. Ce stage convient à tous types de personnes et Jean Noël sait faire travailler chacun à son rythme.

Danielle F. Pour moi une révélation. J’avais déjà fait de l’impro et j’ai donc pu approfondir, apprendre à apprendre. Jean-Noël nous a fait travailler sur le travail de l’acteur et la scénographie. Excellentes 12 heures

Fiona C. Le stage s’est très bien déroulé, en petit groupe et dans une ambiance très chaleureuse et bienveillante. Les horaires étaient confortables, la deuxième journée a même filé tant les exercices et le travail du texte nous ont absorbés. Une très bonne expérience de théâtre, encore merci !

Laurence M. Ce stage est d’une grande qualité, tant sur le plan pédagogique que sur le plan humain. Avec beaucoup de bienveillance et de douceur, Jean-Noël nous pousse à nous livrer nous-même toujours un peu plus, à dépasser nos freins et à jouer avec les autres. Très bon équilibre entre les exercices, les improvisations et le jeu de scène et de texte. Tout cela dans un vrai moment de plaisir !

Aïcha L. Très bonne expérience ! Stage très complet avec une bienveillance et une écoute de la part du maitre de stage, Jean-Noël, mais aussi des autres stagiaires. Merci !

Michel H. Très bon stage bien équilibré entre impros et travail de mise en scène. Parfait.

Apolline C. Excellent stage, on progresse beaucoup en toute bienveillance et dans une très bonne atmosphère !

Contact : https://www.eclatsremanence.fr/cours-et-stages-de-theatre 0677118002 eclatsremanence@gmail.com https://www.facebook.com/eclats.remanence https://www.facebook.com/eclats.remanence https://www.eclatsremanence.fr/event-details/stage-dete-juillet-2022

Eclats Rémanence Stage d’Été 2022