Stage de théâtre « Jouez avec le corps » – Le Grand Méchant Renard Lailly-en-Val, 29 janvier 2022, Lailly-en-Val.

Stage de théâtre « Jouez avec le corps » – Le Grand Méchant Renard Lailly-en-Val

2022-01-29 09:30:00 – 2022-01-30 17:30:00

Lailly-en-Val Loiret

85 EUR 85 Notre 2ème stage autour du film d’animation « Le Grand Méchant Renard » adapté en solo théâtre et marionnettes par la compagnie !

Maxence Thireau, comédien, vous propose de rejouer les scènes et gags du film. Cette fois, on coupe l’image et vous n’aurez que la bande-son à partir de laquelle créer votre propre interprétation corporelle !

• Stage pour ados et adultes.

Les 3 stages :

« Jouez avec les sons » : 15 & 16 janvier – avec Jean-Christophe Cornier

« Jouez avec le corps » : 29 & 30 janvier – avec Maxence Thireau

« Jouez avec la voix » : 12 & 13 février – avec Cécile Hurbault

Restitution le 26 FÉVRIER au Café 2 la Mairie !

Tarifs dégressifs si vous participez à plusieurs stages

contact@jeuxdevilains.com +33 6 80 59 53 70 https://www.jeuxdevilains.com/

Jeux de Vilains

Lailly-en-Val

