du samedi 12 février 2022 au dimanche 13 février 2022 à La Grange du Pierron – Cie Jeux de Vilains, 35 rue du Bourg Lailly en Val (45)

Notre 3ème stage autour du film d’animation « Le Grand Méchant Renard » adapté en solo théâtre et marionnettes par la compagnie ! Cécile Hurbault, comédienne marionnettiste, vous fera travailler sur le doublage et l’identité vocale des personnages du Grand Méchant Renard, en jouant avec la tonalité et le rythme de votre voix. Criez, rugissez, chuchotez, riez…en bref, doublez les personnages du film ! • Stage pour ados et adultes. Les 3 stages : « Jouez avec les sons » : 15 & 16 janvier – avec Jean-Christophe Cornier « Jouez avec le corps » : 29 & 30 janvier – avec Maxence Thireau « Jouez avec la voix » : 12 & 13 février – avec Cécile Hurbault Restitution le 26 FÉVRIER au Café 2 la Mairie ! Tarifs dégressifs si vous participez à plusieurs stages

