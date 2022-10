Stage de théâtre gratuit Emprise(s) ACERMA Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage de théâtre gratuit Emprise(s) ACERMA, 25 octobre 2022, Paris. Du mardi 25 octobre 2022 au samedi 29 octobre 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 18h00

. gratuit Réservation par email à coordination.acerma@gmail.com ou téléphone au 07 66 29 27 70

Initiez vous au théâtre en naviguant entre improvisations, réflexions et créations autour des phénomène d’emprise(s). Initiez vous au théâtre en naviguant entre improvisations, réflexions et créations autour des phénomène d’emprise(s). Pendant 5 demi-journées, en groupe, selon vos inspirations et vos envies construisez ensemble un spectacle. Ce stage sera également source de belles rencontres et de découverte où chacun.e pourra laisser libre cours à sa sensibilité et à son imaginaire. Stage gratuit pour les 16 – 26 ans. ACERMA 22 QUAI DE LA LOIRE 75019 Paris Contact : https://www.acerma.org/emprise-s 07 66 29 27 70 coordination.acerma@gmail.com

@acerma Stage de théâtre Emprise(s)

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu ACERMA Adresse 22 QUAI DE LA LOIRE Ville Paris lieuville ACERMA Paris Departement Paris

ACERMA Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage de théâtre gratuit Emprise(s) ACERMA 2022-10-25 was last modified: by Stage de théâtre gratuit Emprise(s) ACERMA ACERMA 25 octobre 2022 ACERMA Paris Paris

Paris Paris