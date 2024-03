STAGE DE THEATRE Garin, dimanche 28 juillet 2024.

STAGE DE THEATRE Garin Haute-Garonne

« Improviser Accepter l’imprévu »

Une semaine pour sortir de sa zone de confort en s’amusant

Arrêtez de jouer la comédie et venez plutôt en vivre une ! Pour pleurer ? de rire et vivre un moment riche en émotions c’est par ici !

Avec Philippe Bourrillon, comédien professionnel, formateur de théâtre et metteur en scène de Zanni Compagnie .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 09:30:00

fin : 2024-08-03 17:00:00

LA MORAINE

Garin 31110 Haute-Garonne Occitanie pbourrillon@wanadoo.fr

