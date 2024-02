Stage de théâtre Gaillan-en-Médoc, samedi 10 février 2024.

Stage de théâtre Gaillan-en-Médoc Gironde

L’association Les Drôles Gaillanais organise un stage de théâtre sur le thème de la présence scénique et du lâcher-prise.

Ils seront abordés au travers d’exercices de théâtre adaptés, dans une ambiance bienveillante et respectueuse, en présence d’un comédien et metteur en scène professionnel.

Pour tout public, amateur ou professionnel, à partir de 16 ans.

Sur réservation.

Salle de l’ancienne école

Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine lesdrolesgaillanais@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-02-11 17:00:00



L’événement Stage de théâtre Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2024-01-25 par OT Médoc-Vignoble