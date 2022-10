Stage de théâtre et spectacle – Les sorciers et sorcières n’en font qu’à leur tête Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

2022-10-28 10:30:00 – 2022-10-28 16:15:00

Ille-et-Vilaine Stage de théâtre le matin et spectacle l’après-midi. De 5 à 15 ans. Prévoir pique-nique. Spectacle à partir de 15h30. Stage 22€. Spectacle avec entrée libre, participation au chapeau. +33 6 66 79 95 77 Salle municipale Aimé Le Foll 109 Rue des Écoles Saint-Lunaire

