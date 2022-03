Stage de théâtre et marionnettes Argenton-sur-Creuse, 11 avril 2022, Argenton-sur-Creuse.

2022-04-11 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-15 13:00:00 13:00:00

Argenton-sur-Creuse Indre

55 EUR 55 Atelier Marionnettes Bunraku : Trois personnes manipulent une marionnette.

La manipulation Bunraku a ceci de passionnant que chacun·e doit être extrêmement sensible aux autres et à l’ensemble. Il s’agit d’être attentif·ve aux besoins et particularités de chacun et de chacune, et d’en tirer parti au service du tout. Sur inscription.

Stage de théâtre et marionnettes pour les 8/15 ans

lesspectaclesdelaribout@gmail.com +33 6 75 38 90 59 https://les-spectacles-de-laribout.jimdosite.com/

©lesspectaclesdelaribout

