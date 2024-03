STAGE DE THÉÂTRE ET CRÉATION SPECTACLE: LA FLEUR DE JEUNESSE Béziers, jeudi 11 avril 2024.

C’est l’histoire d’un roi qui ne voulait pas vieillir, de princes, d’une princesse et d’une quête pour trouver la fleur de la jeunesse.

Les ateliers de la journée sont partagés par un temps de repas, de récréation et de relaxation.

Présentation du spectacle aux familles le vendredi à 17h !

Mireille NELL conteuse, danseuse et metteure en scène anime ces stages depuis 2008 .

Début : 2024-04-11 10:30:00

fin : 2024-04-11 17:00:00

Béziers 34500 Hérault Occitanie

