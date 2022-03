STAGE DE THEATRE Enfants Centre Paris Anim’ Jemmapes Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

STAGE DE THEATRE Enfants Centre Paris Anim’ Jemmapes, 25 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 25 avril 2022 au vendredi 29 avril 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

Depuis 2009 l’Espace Jemmapes convie la Cie Carrozzone Teatro à animer, durant les vacances scolaires, des ateliers de théâtre pour les enfants. L’attention se porte toujours à éveiller les envies et la curiosité de tous, à mettre à contribution les talents de chacun, à œuvrer à l’intégration au sein du groupe. Chaque session étant dédiée à un/une dramaturge, elle sera cette année consacrée à Michael Ende, auteur allemand de littérature pour la jeunesse qui a rencontré, en 1979, un succès international avec “L’histoire sans fin”. La compagnie a choisi d’adapter son roman “Momo”, ou l’histoire d’une petite fille qui vit dans un ancien amphithéâtre à la périphérie d’une grande ville. Momo possède la merveilleuse qualité d’écoute des autres. Tous vivent heureux dans ce petit coin éloigné de l’agitation de la ville, jusqu’à ce que paraissent d’étranges messieurs gris. Qui sont-ils, que veulent-ils ? Ces cinq jours de création aboutiront à une représentation publique. Animé par Sonia Palau & Fabio Marra. Centre Paris Anim’ Jemmapes 116, quai de Jemmapes Paris 75010 Contact : 0148033322 info-ej@crl10.net https://crl10.aniapp.fr Enfants;Théâtre

Date complète :

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Jemmapes Adresse 116, quai de Jemmapes Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Jemmapes Paris Departement Paris

