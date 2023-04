Stage de théâtre enfants Centre Paris Anim’ Jean Verdier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Stage de théâtre enfants Centre Paris Anim’ Jean Verdier, 24 avril 2023, Paris. Du lundi 24 avril 2023 au vendredi 28 avril 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans. payant 24€ + 5€ lors de la première inscription à l’association A travers une initiation au théâtre de 5 séances de 2 heures, donner le gout d’écouter des histoires, de les jouer, les inventer et de les réinventer. Déroulé d’une séance : lecture d’une histoire en début d’atelier, jeux de théâtre avec différentes techniques théâtrale et d’improvisations autour d’une thématique de l’histoire lue en amont de séance. Pour les enfants de tous niveaux. Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 Paris Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-theatre-enfants 0142030047 info-jv@crl10.net https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/ https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/ https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-theatre-enfants

CRL10

