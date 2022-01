Stage de théâtre enfants à Wazemmes la Margelle Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Stage de théâtre enfants à Wazemmes la Margelle, 7 février 2022, Lille. Stage de théâtre enfants à Wazemmes

du lundi 7 février au jeudi 10 février à la Margelle

**La Cie de l’Interlock organise un stage de théâtre pour les enfants à Wazemmes.** Du 7 au 10 février, les enfants pour s’initier à la pratique du théâtre, découvrir de beaux textes, pratiquer des exercices pour la voix et la posture… À la fin du stage, une présentation pourra être envisagée pour présenter le travail accompli par les enfants. Pour vous inscrire, contactez la Cie de l’Interlock : 06 52 40 08 25 ou [ciedelinterlock@orange.fr](mailto:ciedelinterlock@orange.fr). **Infos pratiques** **Gratuit** **De 8 à 12 ans** **Du 7 au 10 février 2022 (1ère semaine des vacances)** **De 10h à 11h30** **À la Margelle** **Passage du Marché (entrée à côté du café Les Tilleuls)**

sur inscription

La Cie de l’Interlock organise un stage de théâtre pour les enfants à Wazemmes la Margelle 19 rue du marché, 59000 Lille Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-07T10:00:00 2022-02-07T11:30:00;2022-02-08T10:00:00 2022-02-08T11:30:00;2022-02-09T10:00:00 2022-02-09T11:30:00;2022-02-10T10:00:00 2022-02-10T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu la Margelle Adresse 19 rue du marché, 59000 Lille Ville Lille lieuville la Margelle Lille Departement Nord

la Margelle Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Stage de théâtre enfants à Wazemmes la Margelle 2022-02-07 was last modified: by Stage de théâtre enfants à Wazemmes la Margelle la Margelle 7 février 2022 la Margelle Lille lille

Lille Nord