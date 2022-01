Stage de théâtre du Bruit en Coulisses Salles, 14 février 2022, Salles.

Stage de théâtre du Bruit en Coulisses Salles

2022-02-14 – 2022-02-18

Salles Gironde Salles

EUR 150 Stages destinés à découvrir ou redécouvrir la pratique théâtrale de manière intensive et de

créer un spectacle. Il permet à chacun de faire l’expérience du théâtre, de la scène, de

l’improvisation, du texte, du travail de groupe, de l’écoute et de l’expression. Ce stage,

encadré par une metteure en scène professionnelle, a pour objectif la création d’un

spectacle unique et éphémère.

Renseignements et Inscriptions :

Association Du Bruit En Coulisses – 11 ter route de Peybideau 33770 Salles – 06-31-90-55-67

● Par courriel : dubruitencoulisses@orange.f

+33 6 31 90 55 67

Du bruit en coulisses

Salles

dernière mise à jour : 2022-01-18 par OT Val de l’Eyre