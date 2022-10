Stage de théâtre d’improvisation Parent / Enfant Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Stage de théâtre d’improvisation Parent / Enfant Capbreton, 15 octobre 2022, Capbreton. Stage de théâtre d’improvisation Parent / Enfant

9 Rue du Hapchot Le Circus Capbreton Landes Le Circus 9 Rue du Hapchot

2022-10-15 – 2022-10-15

Le Circus 9 Rue du Hapchot

Capbreton

Landes EUR Venez participer à notre nouveau stage d’improvisation en famille Samedi 15 octobre !

Venez en duo: 1 parent & 1 enfant (6-11 ans) !

Une nouvelle manière de découvrir ou faire découvrir l’improvisation et de partager un moment de complicité.

Un stage accessible aux débutant.e.s ! Les places seront limitées: inscriptions via HelloAsso ou par mail à solycate@gmail.com De l’improvisation en famille ! +33 6 88 31 84 76 Solycate

Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton

dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Catégories d’évènement: Capbreton, Landes Autres Lieu Capbreton Adresse Capbreton Landes Le Circus 9 Rue du Hapchot Ville Capbreton lieuville Le Circus 9 Rue du Hapchot Capbreton Departement Landes

Capbreton Capbreton Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capbreton/

Stage de théâtre d’improvisation Parent / Enfant Capbreton 2022-10-15 was last modified: by Stage de théâtre d’improvisation Parent / Enfant Capbreton Capbreton 15 octobre 2022 9 Rue du Hapchot Le Circus Capbreton Landes Capbreton Landes

Capbreton Landes