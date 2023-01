Stage de théâtre destiné aux enfants – Centre Culturel Iffendic Iffendic Iffendic Catégories d’Évènement: Iffendic

Ille-et-Vilaine

Stage de théâtre destiné aux enfants – Centre Culturel Iffendic Iffendic, 20 février 2023, Iffendic . Stage de théâtre destiné aux enfants – Centre Culturel Iffendic 1 bis boulevard de la Trinité Centre culturel de la Chambre au Loup Iffendic Ille-et-Vilaine Centre culturel de la Chambre au Loup 1 bis boulevard de la Trinité

2023-02-20 14:00:00 – 2023-02-24 17:00:00

Centre culturel de la Chambre au Loup 1 bis boulevard de la Trinité

Iffendic

Ille-et-Vilaine Contact et renseignements auprès de l’animatrice Béatrice Halet-Sévère.

Tél. 06 87 42 13 60 +33 6 87 42 13 60 Centre culturel de la Chambre au Loup 1 bis boulevard de la Trinité Iffendic

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Iffendic, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Iffendic Adresse Iffendic Ille-et-Vilaine Centre culturel de la Chambre au Loup 1 bis boulevard de la Trinité Ville Iffendic lieuville Centre culturel de la Chambre au Loup 1 bis boulevard de la Trinité Iffendic Departement Ille-et-Vilaine

Iffendic Iffendic Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/iffendic/

Stage de théâtre destiné aux enfants – Centre Culturel Iffendic Iffendic 2023-02-20 was last modified: by Stage de théâtre destiné aux enfants – Centre Culturel Iffendic Iffendic Iffendic 20 février 2023 1 bis boulevard de la Trinité Centre culturel de la Chambre au Loup Iffendic Ille-et-Vilaine iffendic ille-et-vilaine

Iffendic Ille-et-Vilaine