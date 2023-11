Stage de théâtre « De l’acteur au clown, du clown à l’acteur » Théâtre de l’Opprimé Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Du samedi 18 novembre 2023 au dimanche 26 novembre 2023 :

.Public adolescents adultes. A partir de 17 ans. payant

Plein 346 € TTC

Réduit (Étudiant / chômeur) 280 € TTC

Formation pro. 750 € HT / 900 € TTC

Pourquoi chercher son clown s’il est déjà là? De nous à lui, il n’y a qu’un pas. Nous emprunterons ensemble le plus court chemin pour s’épanouir sur scène avec un nez rouge.

Programme et contenu de la formation

À travers jeux, exercices scéniques, improvisations, nous partirons ensemble à la recherche d’outils concrets afin de s’épanouir en scène avec un nez rouge. À partir du postulat qu’il existe des principes de jeu simples et accessibles à tous pour faire naître, le plus naturellement du monde, un clown, nous nous lancerons à corps perdu dans une recherche personnelle et collective.

Le clown est un provocateur et un perturbateur. Il existera toujours beaucoup de définitions, peut-être autant qu’il y a de clowns. Heureusement, une fois sur scène elles n’ont plus vraiment d’importance. Ce qui compte c’est l’interprétation toujours toute personnelle de tout un chacun. Car entrer dans le monde fantastique du clown, créer ce personnage au service de soi-même et du rire est une expérience unique, toujours positive et gratifiante. Elle est tout simplement vitale pour un acteur. À bien des égards, le clown transforme les perspectives et les corps. À raison on y évoque le jeu pur, le bonheur en scène et le lâcher prise, la magie de partager un moment unique avec le public. Et il a tout simplement le don de créer une relation privilégiée avec le spectateur. Techniquement, c’est un travail de masque avec ses techniques propres et son histoire. Le nez rouge est d’ailleurs une contraction de masque ; un masque réduit en quelque sorte à sa forme la plus infime, intime, personnelle… Et c’est là qu’opère la magie! Car c’est un masque qui n’est pas là pour dissimuler, cacher, sinon pour “révéler” sur scène qui l’on est avec ses forces et ses faiblesses. Surtout ses faiblesses…

Bref, quand un acteur interprète des personnages, le clown tout simplement interprète le sien. Cet atelier est une invitation à une recherche à la fois personnelle et collective basée sur le plaisir d’être en scène.

La pédagogie proposée repose sur les principes suivants :

– Le clown est un personnage comme les autres. La technique du clown est spécifique et vient du masque.

– Le clown est un personnage fantastique né de l’univers personnel de chacun.

– Quand nous donnons âme et corps au clown, intuitivement la technique suit.

– La recherche du clown est un travail pragmatique au service d’un numéro, d’une scène très concrète (Elle n’a rien ni d’analytique, ni d’abstrait).

– Il n’y a pas une “méthode” de création du clown sinon un processus créatif qui met en jeu une dynamique entre acteur et pédagogue et/ou metteur en scène.

Théâtre de l’Opprimé 78 Rue du Charolais 75012 Paris

Contact : https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis https://www.theatredelopprime.com/stage/de-l%E2%80%99acteur-au-clown%2C-du-clown-%C3%A0-l%E2%80%99acteur

Théâtre de l’Opprimé Clown Théâtre Paris François Duregne