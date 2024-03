Stage de théâtre, de danse et de bricolage au Centre Paris Anim’ Jean Verdier Centre Paris Anim’ Jean Verdier Paris, lundi 8 avril 2024.

Du lundi 08 avril 2024 au vendredi 12 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Public tout-petits et enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans. payant

87,50 euros + 15 euros de fourniture (5 euros supplémentaires pour une première inscription à l’association).

Une semaine de spectacle vivant pour les enfants de 7 à 10 ans.

Max et Lou ont retrouvé une vieille console vidéo et ses jeux. Elle devait appartenir à leurs parents. D’ailleurs pourquoi n’ont ils eu jamais le droit de l’utiliser ? Et si… Bravant l’interdit, les enfants vont être propulsés dans un monde étrange.

Spectacle vendredi 12 avril à 15h15.

Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010

Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-theatre +33142030047 info-jv@crl10.net https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-theatre

@CRL10