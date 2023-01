Stage de théâtre corporel Saint-Brieuc, 4 février 2023, Saint-Brieuc .

Stage de théâtre corporel

7bis rue Baratoux Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

2023-02-04 – 2023-02-05

Saint-Brieuc

Côtes-d’Armor

Le théâtre corporel

C’est une forme théâtrale qui puise son inspiration non dans un texte d’auteur mais dans l’expression du corps et le mouvement. Un nouveau langage se crée donc afin de faire exister des personnages et de dérouler une dramaturgie. Comment travailler son regard, sa respiration, et quelle conscience met-on dans ses gestes quand on se passe des mots ? A travers divers jeux d’improvisation, des exercices de rythme, de déplacements dans l’espace, nous travaillerons à la création de phrases gestuelles et de personnages. L’écoute, la sensibilité à l’autre et la présence dans un ensemble seront des notions centrales lors de ce stage.

L’intervenante

Morgane Lapouge est comédienne associée à la Compagnie Fiat Lux depuis 2020. Elle a étudié à l’école de Création Théâtrale et Mouvement CABUIA, à Buenos Aires, puis auprès d’Elsa Wolliaston (danse africaine contemporaine), Emma Bonnici (chant polyphonique et théâtre physique) et à l’Odin Teatret, au Danemark.

contact@ciefiatlux.com +33 2 96 33 70 72 http://www.ciefiatlux.com/

Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2023-01-24 par