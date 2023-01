Stage de Théâtre – Compagnie Acaly Soissons, 13 février 2023, Soissons .

Stage de Théâtre – Compagnie Acaly

64 Avenue de Paris Soissons Aisne

2023-02-13 10:00:00 – 2023-02-14 14:00:00

Soissons

Aisne

70 70 70 Venez participer au stage de théâtre du 13 au 14 Février 2023 de 10h à 17h et découvrez le travail autour du jeu d’acteur avec la création d’un spectacle. Pique-nique à prévoir. 70 € pour les deux jours.

Vous voulez vous amuser pendant les vacances ? Alors venez passer deux super journées et en apprendre plus sur le théâtre et le jeu d’acteur les 13 au 14 Février 2023 de 10h à 17h . Pensez aux pique-niques des midis ! Stage de théâtre de 7 à 16 ans. 70 € pour les deux jours. La création d’un spectacle aura lieu à la fin !

Venez participer au stage de théâtre du 13 au 14 Février 2023 de 10h à 17h et découvrez le travail autour du jeu d’acteur avec la création d’un spectacle. Pique-nique à prévoir. 70 € pour les deux jours.

Vous voulez vous amuser pendant les vacances ? Alors venez passer deux super journées et en apprendre plus sur le théâtre et le jeu d’acteur les 13 au 14 Février 2023 de 10h à 17h . Pensez aux pique-niques des midis ! Stage de théâtre de 7 à 16 ans. 70 € pour les deux jours. La création d’un spectacle aura lieu à la fin !

+33 3 23 53 54 42

Compagnie Acaly

Soissons

dernière mise à jour : 2023-01-19 par