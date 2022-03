Stage de théâtre Boussay, 26 mai 2022, Boussay.

Stage de théâtre Boussay

2022-05-26 – 2022-05-28

Boussay Indre-et-Loire

150 EUR 150 Le stage de théâtre est ouvert aux débutants comme aux confirmés.

Son objectif est de favoriser ou de renforcer la confiance en soi et l’expression de soi grâce à des exercices, des jeux et des improvisations.

Relaxation, concentration, mémorisation, imagination, réactivité et créativité sont au programme, en s’amusant, dans une ambiance décontractée et respectueuse de chacun. Venez jouer avec nous ! De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 (pique-niques partagés). Inscriptions sur demande.

christophe.forgeot@free.fr +33 6 86 71 13 82

Christophe FORGEOT

Boussay

dernière mise à jour : 2022-03-22