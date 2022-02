Stage de théâtre avec la Comédie de St Etienne Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

2022-03-12 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-12 17:00:00 17:00:00

Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire EUR 10 10 Venez vous initier au théâtre en famille avec des professionnels de la Comédie de Saint Étienne !

Pour cela, rendez-vous vite en mairie pour réserver vos places : samedi 12 mars de 15h à 17h.

10€ pour deux (un parent et un enfant) ; places limitées. mairie@saint-didier.com +33 4 71 61 14 07 http://www.st-didier-en-velay.fr/ Saint-Didier-en-Velay

