Aucun, Hautes-Pyrénées Stage de théâtre au Tiers-lieu d'Azun

Hautes-Pyrénées

Stage de théâtre au Tiers-lieu d'Azun 2021-07-30 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-01 13:00:00 13:00:00

Aucun Hautes-Pyrénées Aucun La Cie Diagonale vous invite à venir pratiquer le théâtre au

Tiers-lieu d’Azun. Les plus ignares comme les plus doués

sont attendus. L’éclectisme du groupe fera sa richesse.

Aucune technique ne vous sera transmise. Un temps juste

pour allumer la flamme : L’envie de jouer, d’incarner,

d’être ou de ne pas être, de toucher à la scène…

Dates : du 30/07 au 1/08

Vendredi 30/07 de 18h à 20h30 –

Samedi 31/07 de 10h à 13h puis de 14h à 17h

Dates : du 30/07 au 1/08

Vendredi 30/07 de 18h à 20h30 –

Samedi 31/07 de 10h à 13h puis de 14h à 17h

Dimanche 1/08 de 10h à 13h suivi d'une auberge espagnole ciediagonale@gmail.com

Aucun Adresse mairie AUCUN Ville Aucun

