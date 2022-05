STAGE DE THÉÂTRE ADULTE Saint-Denis-d’Anjou Saint-Denis-d'Anjou Catégories d’évènement: Mayenne

Saint-Denis-d’Anjou Mayenne Saint-Denis-d’Anjou EUR 95 95 “Théâtre en mouvement, lorsque le corps raconte une histoire” dirigé par Frédéric de Conink, comédien professionnel. Le corps est source de sens, il est traversé par les émotions qui sont la base du théâtre. Il s’agira avant tout de développer son panel d’expressions corporelles, de mieux connaître son corps expressif et d’explorer ses ressources comiques dans des situations burlesques.

"Théâtre en mouvement, lorsque le corps raconte une histoire" dirigé par Frédéric de Conink, comédien professionnel. Le corps est source de sens, il est traversé par les émotions qui sont la base du théâtre. Il s'agira avant tout de développer son panel d'expressions corporelles, de mieux connaître son corps expressif et d'explorer ses ressources comiques dans des situations burlesques.

Quand le corps parle, l'imagination s'élance ! Le Domaine du Denais vous propose un stage de théâtre adulte les 11 et 12 juin : théâtre en mouvement.

