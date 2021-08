Gaillan-en-Médoc Gaillan-en-Médoc Gaillan-en-Médoc, Gironde Stage de théâtre adulte : personnages et émotions Gaillan-en-Médoc Gaillan-en-Médoc Catégories d’évènement: Gaillan-en-Médoc

Gironde

Stage de théâtre adulte : personnages et émotions Gaillan-en-Médoc, 28 août 2021, Gaillan-en-Médoc. Stage de théâtre adulte : personnages et émotions 2021-08-28 10:00:00 – 2021-08-29 17:00:00 ancienne école, derrière la mairie Rue de l’Hôtel de Ville

Gaillan-en-Médoc Gironde Gaillan-en-Médoc EUR 75 L’association “les Drôles Gaillanais” propose un stage de théâtre pour les adultes à partir de 17 ans. Pendant ce stage, vous explorerez la notion de personnage et l’implication de l’acteur dans son approche de l’émotion. Ce stage est animé par un comédien, metteur en scène professionnel.

Détails Catégories d’évènement: Gaillan-en-Médoc, Gironde Autres Lieu Gaillan-en-Médoc Adresse ancienne école, derrière la mairie Rue de l'Hôtel de Ville Ville Gaillan-en-Médoc lieuville 45.32208#-0.95605