Stage de théâtre, ados, adultes
Goulien, 12-16 juillet 2022

Respiration, voix, gestuelle, texte, masque, impro seront abordés dans ce stage et surtout plaisir de jouer et de découvrir ensemble des chemins qui nous surprendront assurément. Voilà un bon début de vacance !

Contact: bechupascale1@gmail.com +33 6 08 52 70 88

