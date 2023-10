Stage de théâtre à Paris week-end mars La Fabrique du Comédien Paris, 16 mars 2024, Paris.

.Public adultes. payant

Réservez directement votre place en ligne par CB : https://stage-theatre.com/stage-theatre-impro-paris/

La Fabrique du Comédien organise un stage de théâtre d’impro à Paris les 16 et 17 mars. Pour s’exprimer, progresser et s’éclater sur scène.

Une excellente idée de cadeau : offrez un stage de théâtre !

Ambiance et état d’esprit de La Fabrique du Comédien : Bienveillance – Exigence – Plaisir.

– Lieu, dates et horaires : stage d’impro à Paris centre, le week-end du 16 et 17 mars 2024, de 13h30 à 19h (samedi) et de 13h30 à 18h (dimanche).

– Public : stage de théâtre pour débutants mais aussi pour les confirmés. Le mélange des niveaux en stage de théâtre d’impro est toujours très enrichissant et bénéfique pour tout le monde.

– Contenu et thème du stage de théâtre : se servir de l’improvisation théâtrale pour développer sa répartie, son jeu, sa confiance en soi, son imagination, sa présence sur scène, et progresser dans l’interprétation de personnages. Mais aussi pour s’exprimer en public plus librement. Etre capable de gérer les imprévus grâce à l’impro théâtrale.

– S’inscrire : attention nombre limité de places ! Pour vous inscrire, c’est très simple, rendez-vous sur le site internet de La Fabrique du Comédien pour une inscription par CB. Ou appelez-nous pour échanger sur vos attentes.

– Contact : La Fabrique du Comédien : 01 77 18 47 68 et 06 68 17 88 06. Site internet : https://stage-theatre.com

La Fabrique du Comédien 35 rue Saint Roch 75001 Paris

