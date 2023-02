STAGE DE THÉÂTRE À LA BOUTOUCHÈRE SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

STAGE DE THÉÂTRE À LA BOUTOUCHÈRE SAINT-FLORENT-LE-VIEIL, 14 février 2023, Mauges-sur-Loire

Maine-et-Loire Mauges-sur-Loire Thème du stage : le théâtre et les émotions C’est quoi une émotion ?

Comment les identifier ?

Comment les accepter ?

Comment les utiliser ?

Ses propres émotions et celles des autres ?

L’émotion dans un contexte tel que le conflit, l’amour, l’amitié…

Durée du stage : de 10H à 17H avec une pause déjeuner d'une heure Tarif : 20€ Modalités de règlement : encaissement sur place le jour du stage Stage de théâtre sur le thème des émotions baumard.aurelie49@gmail.com +33 6 51 75 11 32

