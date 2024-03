Stage de théâtre à Carhaix Leurenn Glenmor – Espace Glenmor Carhaix-Plouguer, samedi 23 mars 2024.

Stage de théâtre à Carhaix Stage de théâtre en breton animé par Etienne Siberil, de la compagnie La Brodeuse de nuit, sur la création d’un personnage. Samedi 23 mars, 10h00 Leurenn Glenmor – Espace Glenmor Prix : 40€ / 30€ (chômeurs, étudiants)

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

La construction du personnage est une étape clé de la démarche de l’acteur.

En prenant appui sur des textes courts, nous explorerons le travail de métamorphose permettant d’incarner différents personnages : comment ils bougent, parlent, réagissent. Pour nous aider, nous utiliserons une boîte à outils la plus détaillée possible.

C’est cette évolution que je vous propose d’aborder au cours d’une première journée dédiée au personnage.

Un stage en partenariat avec : Raok, l’Espace Glenmor et C’hoariva.

Quelques mots sur le formateur : Etienne Sibéril : Etienne a commencé le théâtre à la Fac de Brest. Puis, il s’est formé à la médecine chinoise et l’acupuncture.

Finalement, en étudiant le corps et ses expressions, il revient au théâtre et intègre l’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq à Paris. Il en sort diplômé en Juin 2019.

Aujourd’hui, il met son expérience au service de la mise en scène et de l’accompagnement à la création, en mettant l’accent sur le corps, le mouvement et le rapport à l’espace !

Leurenn Glenmor – Espace Glenmor Rue Jean Monnet, Kerampuilh, 29270 Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne

