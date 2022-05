Stage de théâtre

2022-10-25 – 2022-10-29 Du 25 au 29 octobre : PALIS – Stage de théâtre pour enfants (de 6 à 12 ans), au Domaine du Tournefou, de 9h30 à 17h30. Animés par des formateurs théâtre. Pour savoir si on aime le théâtre, il faut essayer. Par le travail du corps, du mot, de l'émotion, l'enfant goûte au bonheur de jouer avec d'autres, d'improviser un personnage, une histoire… Prêts ! Le rideau se lève… Ces premiers pas sur scène mènent, au terme du stage de théâtre, à une présentation du travail de la semaine devant les parents. Contact : +33 (0)3 25 40 58 37 – secretariat.tournefou@gmail.com

