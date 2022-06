STAGE DE THEATRE

STAGE DE THEATRE, 8 août 2022, . STAGE DE THEATRE

2022-08-08 – 2022-08-12 Encadré par Lyriacomedia. Pendant une semaine les enfants vont créer une pièce de théâtre qu’ils interprèteront devant les familles le jeudi après-midi.

A partir de 7 ans. 45€/enfant, 40€ pour le deuxième enfant de la même famille. Limité à 10 enfants. Inscriptions indispensables au Bureau d’Information Touristique. Encadré par Lyriacomedia. Pendant une semaine les enfants vont créer une pièce de théâtre qu’ils interprèteront devant les familles le jeudi après-midi.

A partir de 7 ans. 45€/enfant, 40€ pour le deuxième enfant de la même famille. Limité à 10 enfants. Inscriptions indispensables au Bureau d’Information Touristique. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville