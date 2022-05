STAGE DE THEATRE

2022-07-18 – 2022-07-22 Encadré par Lyriacomedia. Pendant une semaine les enfants vont créer une pièce de théâtre qu'ils interprèteront devant les familles le jeudi après-midi.

A partir de 7 ans. 45€/enfant, 40€ pour le deuxième enfant de la même famille. Inscriptions indispensables au Bureau d’Information Touristique. Encadré par Lyriacomedia. Pendant une semaine les enfants vont créer une pièce de théâtre qu’ils interprèteront devant les familles le jeudi après-midi.

A partir de 7 ans. 45€/enfant, 40€ pour le deuxième enfant de la même famille. Inscriptions indispensables au Bureau d'Information Touristique.

