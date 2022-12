Stage de tennis Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Stage de tennis Dole, 26 décembre 2022, Dole

2022-12-26 – 2022-12-30

Tennis club Dole Allée des Prés Buffard

Dole

Jura EUR 55 100 Formule matin 9 à 12h :

9h-9h30 : Échauffement

9h30-11h : Tennis

11h-12h : Match à gogo

100€ Formule après-midi 14h à 17h :

14h-14h30 : Échauffement

14h30-16h : Tennis

16h-17h : Matchs à gogo

100€ Formule soirée (stage adultes) : 1 heure tous les soirs de la semaine

Renseignements et inscriptions au club, par téléphone ou mail auprès de Marc-Antoine 06.75.46.75.34 ou ma.alshwwaf@gmail.com

Dole Jura

