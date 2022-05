Stage de tennis d’été Lescar Lescar Catégories d’évènement: Lescar

Pyrénées-Atlantiques

Stage de tennis d’été Lescar, 4 juillet 2022, Lescar. Stage de tennis d’été Lescar

2022-07-04 – 2022-07-29

Lescar Pyrénées-Atlantiques Lescar EUR 65 240 tous niveaux:

– pour les touts petits, 1h/jour

– semi intensif, 2h/jour

– intensif, demi journée

Du 4 au 8/7, du 11 au 15/7, du 18/ au 22/7, du 25 au 29/7 tous niveaux:

– pour les touts petits, 1h/jour

– semi intensif, 2h/jour

– intensif, demi journée

Du 4 au 8/7, du 11 au 15/7, du 18/ au 22/7, du 25 au 29/7 tous niveaux:

– pour les touts petits, 1h/jour

– semi intensif, 2h/jour

– intensif, demi journée

Du 4 au 8/7, du 11 au 15/7, du 18/ au 22/7, du 25 au 29/7 C.Martinet

Lescar

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Lescar, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Lescar Adresse Ville Lescar lieuville Lescar Departement Pyrénées-Atlantiques

Lescar Lescar Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lescar/

Stage de tennis d’été Lescar 2022-07-04 was last modified: by Stage de tennis d’été Lescar Lescar 4 juillet 2022 Lescar Pyrénées-Atlantiques

Lescar Pyrénées-Atlantiques