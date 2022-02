STAGE DE TECHNIQUE VOCALE : LES RÉSONATEURS Montpellier, 12 février 2022, Montpellier.

STAGE DE TECHNIQUE VOCALE : LES RÉSONATEURS Montpellier

2022-02-12 – 2022-02-12

Montpellier Hérault

EUR 39 Stage de technique vocale : les Résonateurs.

Découvrir, se faire plaisir, se former !

Pour libérer la voix et la développer, le chanteur a besoin de travailler sur des zones privilégiées de son corps où la voix se construit.

Chacune de ces zones comprend des organes sur lesquels nous concentrerons notre attention, car elles sont essentielles au développement de la voix chantée.

Un peu de théorie et beaucoup de pratique permettront d’appréhender leur fonctionnement, en particulier celles dites des résonateurs.

Cela vous permettra de :

– Limiter le forçage vocal.

– Faciliter les aigus.

– Améliorer la justesse.

Ouvert à tous, débutants à expérimentés. Ce stage alterne entre des séquences en petits groupes et des séquences avec la totalité des participants, mettant en valeur la beauté des harmonies pour notre et pour votre plus grand plaisir.

Plus d’informations et inscription en ligne

Pass sanitaire requis

+33 7 81 16 38 80 https://choralemontpellier.com/events/stage-de-technique-vocale-les-resonateurs-1/?fbclid=IwAR0sKKseZuEEOU9lQuPcHlBV7OaVJpCB29vCY3dpNJNYLbXej7DA3joFhck

Montpellier

