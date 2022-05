Stage de tapisserie Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: 22410

Saint-Quay-Portrieux 22410 Une semaine de stage pour refaire en garniture traditionnelle votre fauteuil préféré. Le tout dans une ambiance conviviale. 35 heures de tapisserie et prêt de l’outillage nécessaire à la réfection. Note : le tissu et les finitions (clous, galons, double corde) doivent être en votre possession dès le début du stage. contact@leboudoirstquayportrieux.fr +33 6 16 29 07 67 Une semaine de stage pour refaire en garniture traditionnelle votre fauteuil préféré. Le tout dans une ambiance conviviale. 35 heures de tapisserie et prêt de l’outillage nécessaire à la réfection. Note : le tissu et les finitions (clous, galons, double corde) doivent être en votre possession dès le début du stage. Le Boudoir 60 bis rue des Dolmens Saint-Quay-Portrieux

