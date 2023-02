Stage de Tannage, 8 avril 2023, Thouars .

Thouars Deux-Sevres

2023-04-08 – 2023-04-10

EUR 277 Passionné de préhistoire, Alexis ALBERT vous invite à un stage de tannage. À l’aide d’outils primitifs (silex, os…) et modernes, apprenez à tanner fourrure et cuir. Une approche théorique et pratique sur les différentes méthodes de tannage au gras (cervelle et jaune d’oeuf) pendant 3 jours.

Chaque participant repartira avec ses peaux (lapin et chèvre) tannées et fumées.

À partir de 12 ans. les mineurs doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

+33 6 82 70 89 34 Gestes Racines

Alexis ALBERT

Thouars

