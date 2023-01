Stage de tannage à cru – Atelier adulte Lannemezan Lannemezan Lannemezan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Stage de tannage à cru – Atelier adulte Lannemezan, 22 janvier 2023, Lannemezan.

2023-01-22 13:00:00 13:00:00 – 2023-01-22 17:30:00 17:30:00

Hautes-Pyrénées Lannemezan de 13h à 17h30

25 euros Plus d’informations :

Mossion Sandy 06 21 06 23 42

mossionsandy@hotmail.fr Tannage naturel

Stage de tannage à cru – atelier adultes Confection de tambours, cordonnerie, vêtements… les peaux d’animaux font partie de notre quotidien. L’atelier proposé vous permet de voir l’ensemble du processus de tannage à cru, sans aucun produit chimique. +33 6 21 06 23 42 dans les Baronnies LANNEMEZAN Lannemezan

