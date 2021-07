Stage de tango D4 tous niveaux – Festival Tango par la Côte Trébeurden, 1 août 2021, Trébeurden.

Stage de tango D4 tous niveaux – Festival Tango par la Côte 2021-08-01 11:00:00 – 2021-08-01 12:30:00 Centre culturel Le Sémaphore 5-7 rue des Plages

Trébeurden Côtes d’Armor

Technique femme/guidé par Irène « Tout en spirale… »

Se visser sur soi-même, laisser faire, trouver le difficile dosage entre tenir et lâcher pour que la jambe libre puisse s’exprimer de façon naturelle. Applications pour la calecita, le moment d’expression le plus libre pour les femmes !

Animé par Irène Moraglio, double championnne de France 2016 en tango de piste et tango escenario.

sha-ca@sha.asso.fr

