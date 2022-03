Stage de tango argentin Annay-la-Côte Annay-la-Côte Catégories d’évènement: Annay-la-Côte

Yonne

Stage de tango argentin Annay-la-Côte, 10 avril 2022, Annay-la-Côte. Stage de tango argentin Annay-la-Côte

2022-04-10 10:00:00 – 2022-04-10 12:30:00

Annay-la-Côte Yonne Annay-la-Côte EUR 35 60 Sur le chemin du coeur venez découvrir le tango argentin. Danse de couple, danse d’improvisation, danse de connexion, vous y apprendrez à sentir votre corps dans le sol, à entrer en relation, à gouter le mouvement dans l’écoute avec Christophe Apprill et Marianne Larcheron. contact@surlecheminducoeur.com Sur le chemin du coeur venez découvrir le tango argentin. Danse de couple, danse d’improvisation, danse de connexion, vous y apprendrez à sentir votre corps dans le sol, à entrer en relation, à gouter le mouvement dans l’écoute avec Christophe Apprill et Marianne Larcheron. Annay-la-Côte

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Annay-la-Côte, Yonne Autres Lieu Annay-la-Côte Adresse Ville Annay-la-Côte lieuville Annay-la-Côte Departement Yonne

Annay-la-Côte Annay-la-Côte Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annay-la-cote/

Stage de tango argentin Annay-la-Côte 2022-04-10 was last modified: by Stage de tango argentin Annay-la-Côte Annay-la-Côte 10 avril 2022 Annay-la-Côte Yonne

Annay-la-Côte Yonne