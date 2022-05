Stage de tango argentin

Stage de tango argentin, 27 août 2022, . Stage de tango argentin

2022-08-27 17:30:00 – 2022-08-27 19:00:00 Stage de tango argentin

14.00-15.30 bases et figures simples

15.45-17.15 figures et séquences complexes 17.30-19.00 pratique Stage de tango argentin

14.00-15.30 bases et figures simples

15.45-17.15 figures et séquences complexes 17.30-19.00 pratique Stage de tango argentin

14.00-15.30 bases et figures simples

15.45-17.15 figures et séquences complexes 17.30-19.00 pratique dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville